秋田朝日放送 新たなサッカースタジアムの整備に向けてブラウブリッツ秋田が経済４団体などと協力し、民間資金を調達するプロジェクトを立ち上げました。 １２日秋田市で開かれた記者会見では、ブラウブリッツ秋田の岩瀬社長から「みんなでつくる秋田のスタジアムプロジェクト」というプロジェクト名が発表されました。ブラウブリッツ秋田と県商工会議所連合会などの経済４団体、県サッカー協会が協力して実施