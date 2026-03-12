リポート「こちらの店舗204円です。ここの店舗は196円。いずれも190円代後半です」11日から大幅な値上がりを見せたガソリン価格。リポート「こちらのスタンドではレギュラーガソリンの価格が200円と表示されています」ガソリン価格が急騰した影響もあり、きょうは客の入りはまばらとなっていました。11日まで「172円」だった会員価格が12日は「198円」と「26円」値上がりした長野市のガソリンスタンドでは客から