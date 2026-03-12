G7=主要7か国の首脳会議で、ホルムズ海峡の航行の自由を確保するため、「船舶護衛の可能性について検討が開始された」と議長国のフランスが声明を発表しました。G7首脳会議は11日にオンライン形式で行われ、イランをめぐる戦況の確認や高騰する原油価格への対応などについて話し合われました。議長国のフランスは会議後に声明を発表し、「ホルムズ海峡の航行の自由を確保することで合意し、船舶護衛の可能性について検討が開始され