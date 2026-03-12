12日、モスクワの軍事裁判所に出廷した銃乱射テロ事件の被告（中央奥）（タス＝共同）【モスクワ共同】2024年3月に150人近くが犠牲となったロシア・モスクワ郊外のコンサートホール銃乱射テロで、モスクワの軍事裁判所は12日、テロ罪などで起訴された実行犯の男4人と共犯11人の計15人に対し、検察側の求刑通り終身刑を言い渡した。タス通信などが報じた。残りの共犯4人は懲役19年11月〜22年6月の実刑判決とした。ロシア連邦