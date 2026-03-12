黒部市の武隈市長のパワーハラスメントが指摘されている問題です。市が管理職を対象に行った市長のハラスメントに関するアンケートについて、きょうの市議会で問われた武隈市長は「反省し、誠実かつ適切に対応していく」と述べました。 ◆黒部市 武隈市長「改めて厳粛に受け止め、反省すべき点は深く反省し、改善に努めるとともに市職員に対する自らの言動を含む行動等について、今一度えりを正して、誠実かつ適切