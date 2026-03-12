米ＳＮＳ大手メタ（旧フェイスブック）の日本法人は１２日、運営しているフェイスブックやインスタグラムなどのＳＮＳで、詐欺などの不正広告を２０２５年に国内で１００万件以上削除したと発表した。メタが日本で広告の削除件数を明らかにするのは初めて。ＳＮＳでは、著名人になりすまして投資などを呼びかける詐欺広告や、企業などの正規ロゴを無断使用して架空の販売サイトに誘導する偽広告などが問題となっている。メタは