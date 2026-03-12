【56thイニング/57thイニング】 3月12日 公開 【拡大画像へ】 小学館は、山本崇一朗氏のマンガ「マネマネにちにち」の「56thイニング 登校日 / 57thイニング 誕生日」をサンデーうぇぶりにて3月12日に公開した。 「56thイニング 登校日」では夏休み中の登校日に、一ノ瀬は久しぶりに会ったクラスメイト達から誕生日プレゼントを渡される。だが、校内でばったり会った渚は、どうやら