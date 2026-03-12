第4クォーター、相手のシュートを豪快に叩き落としたブロックショット。TOYOTA ARENA TOKYOのコートに、背番号35の雄たけびが響いた。「あのブロックを見て、自分でも『まだできるな』と確信できました」。試合後、マイケル・オウは充実感に満ちた表情でそう振り返った。 「2カ月前に千葉ジェッツでケガをして、人生が変わってしまったように感じました。自分自身に少し失望もしました」。12月末に負