ガンバ大阪は12日、パナシナイコスに所属していたDFフィリップ・マックス(32)を新たに獲得することが決まったと発表した。同選手は2016年リオ五輪のドイツ代表で、A代表でも2020年に3試合出場の実績を持つ左サイドのスペシャリスト。ブンデスリーガで180試合、エール・ディビジで70試合に出場したほか、UEFAチャンピオンズリーグ2試合、同予選10試合、UEFAヨーロッパリーグ22試合、同予選2試合、UEFAヨーロッパカンファレンス