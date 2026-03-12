―建て替え決議の緩和など進む、建築や販売・管理、資材関連会社に注目集まる― いまマンションは、さまざまな問題に直面している。老朽化はもちろんのこと、その先にある建て替え合意形成の現実的な壁もある。また、地方都市での需要減退に伴う空室増や管理不全による売却や賃貸などが困難な「負動産化」の進行も大きな悩みだ。昨今は、タワーマンションの災害時の脆弱性、将来的な解体に対する備えの不足、