「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の1次ラウンドD組の最終戦が11日（日本時間12日）に米フロリダ州マイアミで行われ、ドミニカ共和国が7-5でベネズエラを撃破。3連勝同士の対決を制し、1位突破を決めた。この結果、準々決勝では13日（同14日）にドミニカ共和国が韓国、14日（同15日）にベネズエラが日本と対戦する。 ■「負けるなんて考えない」 ヘビー級同士の対戦はドミニカ共和国が制し