桜島学校の開校に伴い、3月いっぱいで79年の歴史に幕を下ろす桜島中学校。11日、13人の最後の卒業生が巣立ちの日を迎えました。卒業生一人ひとりに優しく言葉を添えたのはこの春、定年退職を迎える校長先生。歴史と未来が交わる“最後の春”を見つめました。（詳しくは動画をご覧ください）