ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本は東京ドームでの1次ラウンド・プールCを全勝突破した。11日に米マイアミに到着した侍ジャパンに、10日に対戦したチェコから粋なメッセージが届いた。11日、チェコ代表が公式Xを更新。そこには日本語で「日本よ、マイアミでの健闘を祈る！」とつづられていた。大谷、山本ら侍戦士たちが整列する写真が添えられ、「GoodluckMIAMI！」と