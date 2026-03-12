スターバックスは12日、子どもがドリンク作りを体験できるキッズバリスタのプログラムを装った偽サイトへの注意を喚起した。【写真】「全部可愛すぎて選べない」スタバのSAKURAシーズン限定グッズ＆フード一覧サイトの発表では「現在、弊社のキッズバリスタのプログラムを装った偽サイトの存在が確認されています」とし、「特に、『dekitalab』という名称を使用したサイトは、弊社とは一切関係がございません」と強調した。