ガソリン備蓄放出補助金復活で新たな不安も…？ 中東・イラン情勢の緊迫化を受け、日本のエネルギー安全保障が揺れています。ホルムズ海峡の封鎖により原油供給量の減少・価格の高騰が懸念されることから、高市早苗総理は3月11日、石油備蓄の放出とガソリン補助金の復活という「合わせ技」の対応を表明しました。 【図解】ガソリン補助金がなぜ「新たな不安」に？木内氏が指摘する「悪循環」のおそれ ガソリン価格が1リ