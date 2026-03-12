フリーアナウンサーの古舘伊知郎が、3月11日放送の『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（TBS系）で原発問題について言及し、反響を呼んでいる。「東日本大震災からちょうど15年にあたるこの日、番組は被災者のその後を特集し、当時中学生だった男性が現在は三陸鉄道を支える若い社員になっている姿などを紹介しました。スタジオでは災害の教訓を次世代に伝えていく大切さが語られるなか、MCの石井亮次さんから話を振られた古舘さん