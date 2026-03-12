日産自動車はアメリカの配車サービス大手、ウーバーなどと自動運転システムによるロボタクシー事業の実用化に向けて協業すると発表しました。日産はこれまでにイギリスのウェイブとAIを搭載した自動運転システムを共同開発し都内の公道などでの実証実験を行っています。今回、ウーバーの配車プラットホームをいかしAI自動運転によるロボタクシーの導入を3社で目指すということで、今年後半にも東京でロボタクシーの試験運行の開始