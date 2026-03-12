3月11日、日本テレビ系で放送されたWBC（ワールドベースボールクラシック）の特番が、思わぬ議論を呼んでいる。「この日は『WBC詳報』と銘打ち、2時間の生放送がおこなわれました。MCにかまいたちの2人、パネラーには出川哲朗、井森美幸、新川優愛、ロッチ中岡創一といったタレント。また解説に高橋由伸、和田毅、岩隈久志、糸井嘉男、中田翔といった元プロ野球選手も参加。4連勝に沸く日本代表、侍ジャパンのこれまでを振り返っ