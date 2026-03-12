大相撲春場所５日目（１２日、大阪府立体育会館）、大関経験者の関脇高安（３６＝田子ノ浦）が幕内義ノ富士（２４＝伊勢ヶ浜）を力強く寄り切って快勝。無傷の５連勝で序盤を終えた。取組後は「理想の相撲でしたね。立ち合いからの流れも良かった」と納得の表情。５日目を終えて「全体的に内容がいい。いい序盤戦だった」と振り返り「いい状態をしっかりキープして明日も取り組みたい」と中盤以降へ向けて意気込んだ。高田川