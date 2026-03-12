ソニーネットワークコミュニケーションズは3月12日、インターネット接続サービス「So-net」のサービス開始30周年を記念し、乃木坂46（ソニー・ミュージックエンタテイメント所属）とのコラボ企画「乃木坂46×So-net第二弾」を開始した。乃木坂46の新CMを公開したほか、フォトカードをプレゼントするキャンペーンも実施する。今回のキャンペーンで起用するメンバーは、遠藤さくらさん（4期生）、賀喜遥香さん（4期生）、池田瑛紗さ