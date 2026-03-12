櫻坂46が、5月12日、13日に千葉県・幕張イベントホールで「14th Single BACKS LIVE!!」を、6月2日、3日にLaLa arena TOKYO-BAYで「四期生LIVE」を開催することが決定した。あわせて、5月13日には今シングルの活動をもってグループを卒業する二期生・武元唯衣の卒業セレモニーが行われることも発表された。【写真】櫻坂46の14thシングル「The growing up train」ジャケットアートワークこれらは、14thシングル「The growing up