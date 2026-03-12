俳優の鈴木亮平が12日、自身のインスタグラムを更新。主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第8話について言及した。【写真】『リブート』第8話にトラウデン直美＆みなみかわが出演鈴木は「『リブート』日曜の第8回は、怒涛の伏線回収回です」と投稿。「これまでの謎の8割が明らかになると言っても過言ではありません。心して、目撃してくださいませ」とつづり、物語の大きな展開を予告した。併せて共