女優の鳴海唯が11日、自身のインスタグラムを更新。出演していたドラマ『テミスの不確かな法廷』（NHK総合）の最終回オフショットを公開した。【写真】『テミスの不確かな法廷』で好演した鳴海唯鳴海は「#テミスの不確かな法廷昨日、無事に最終回を迎えました」と報告。「普通とは何か、正しさとは何かという問いに向き合い続けた撮影期間でした」と振り返り、「この作品を通して、たくさんの学びや気づきがあり、宝物のよう