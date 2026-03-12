◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）昨年に続き２度目の短期免許を取得したマイケル・ディー騎手（２９）＝ニュージーランド出身、豪州拠点＝が、１５日の金鯱賞・Ｇ２（中京競馬場、芝２０００メートル）でヴィレム（牡５歳、栗東・藤原英昭厩舎、父キズナ）と初コンビを組む。美浦トレセンで抱負を語った。「素晴らしいチャンスをいただけたことに感謝してい