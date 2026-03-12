阪神甲子園球場は１２日、今年のプロ野球公式戦の甲子園球場開幕日にあたる４月７日の阪神対ヤクルト戦から、藤川球児監督、選手２２人がプロデュースする「監督・選手コラボグルメ」を販売すると発表した。「藤川監督の高知づくし！火の玉ストレート御膳」（２０００円）や「近本のさっぱり牛カルビ丼〜淡路島産たまねぎ盛り〜」（１５５０円）など人気メニューに加えて、今季は１１選手・１５種類の新メニュー（一部リニュー