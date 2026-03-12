THE KEBABSが6月、対バンツアー＜THE KEBABS 激突＞を開催することが発表となった。6月2日の東京公演にWienners、6月8日の大阪公演にSCOOBIE DO、6月19日の金沢公演にDOPING PANDA、6月22日の札幌公演にヒトリエのゲスト出演が決定している。チケットのオフィシャルサイト先行受付は本日3月12日19:00より。■＜THE KEBABS 激突＞6月02日(火) 恵比寿The Garden Hallw/Wienners6月08日(月) 大阪BIGCATw/SCOOBIE DO6月19日(金)