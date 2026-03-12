メ～テレ（名古屋テレビ） 12日午前、名古屋市東区のマンションの工事現場で、不発弾が見つかりました。 名古屋市によりますと午前8時半ごろ、東区葵のマンションの工事現場で、作業員が不発弾らしきものを発見し、陸上自衛隊によって不発弾と確認されました。 不発弾は全長約120cm、直径約36cmで、アメリカ製の250kg普通爆弾だということです。 発見場所は立ち入り禁止となっていますが、信管は保護されていて衝撃