BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘や新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の第1弾ボーイズグループ・VIBY（読み：バイビー）が、メンバービジュアルを公開した。あわせて、プレデビュー曲「恋におちたら」の配信リリースとMVの公開が決定したことも発表された。VIBYは「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）