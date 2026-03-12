◇大相撲春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）が大関・安青錦（安治川）に敗れた。立ち合いで一度止まり、上下動するようにして懐に入った。右をのぞかせたが、抱え込まれて止められた。けたぐりで応戦するも効果は乏しく、そのまま押し出された。審判部長の高田川親方（元関脇・安芸乃島）は「藤ノ川は足を飛ばしたりしたけど、これは仕方ない。なんでもしないといけないからね」と振り返っ