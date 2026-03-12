東杜和気象予報士の「天気のギモン」です。皆さんから寄せられた天気に関するギモンにお答えします。お答えするギモンはこちらです。「渇水問題がニュースになっていますが、どのくらいの雨が降ればダムの貯水量が回復しますか？」具体的に、どれくらいの雨量で回復するのでしょうか。まずは、現在の状況を見てみます。こちらは、福岡県の主要ダム21基の貯水率を表したグラフです。現在の貯水率は38パーセントで、今は