タレント・つまみ枝豆（67）の妻でタレントの江口ともみ（58）が12日、自身のインスタグラムを更新。母の“顔出し”ショットを公開し、90歳の誕生日を家族で祝ったことを報告した。【写真】夫・つまみ枝豆も笑顔でピース！90歳母“顔出し”で家族写真を披露した江口ともみ江口は「本日は母の誕生日で90歳になりました！姉もサンディエゴから帰国し、久しぶりに兄家族も交えての祝賀会」と報告し、江口と母、枝豆も交えた祝いの