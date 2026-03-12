ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックでクロスカントリースキーに出場している富山市出身の川除大輝選手と岩本美歌選手。きのうの10キロクラシカルで、川除選手はメダルは逃しましたが4位、岩本選手は大健闘の7位でした。 ◆KNB 吉本康祐 記者「川除選手と岩本選手の地元には、2人が所属したスポーツクラブの後輩らが集まりエールを送ります」会場「頑張れ、頑張れ、大輝！」昨夜、富山市の船峅小学校