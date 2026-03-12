台湾ホンハイ・レディース第1ラウンド、金沢志奈の14番ティーショット＝12日、台湾・桃園（ゲッティ＝共同）台湾ホンハイ・レディース第1日（12日・台湾・オリエント・クラブ＝6720ヤード、パー72）台湾ツアーと共催の新規大会。ツアー1勝で30歳の金沢志奈が6バーディー、1ボギーの67で、首位のヌック・スカパン（タイ）と2打差の2位につけた。菅楓華と鶴岡果恋が70の3位で続いた。年間女王で開幕戦優勝の佐久間朱莉が71で5位