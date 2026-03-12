元HKT48でタレントの村重杏奈（27）が11日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・27）に出演。アイドル時代に実践していた“生き残り策”を明かす場面があった。村重は現在の肩書を問われ「タレント、モデルでやってます。で、元アイドル」と回答した。元アイドルと言われることは「全然言ってもらって構わないんですけれども、私のアイドル時代を知っている人が誰一人としていなくて」とぼやいてみせた