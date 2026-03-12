ターボファンエンジンとローターを使って飛行する機体？アメリカ国防高等研究計画局（DARPA）は2026年3月9日、最新の実験機としてX-76のイメージを公開しました。【え、特撮メカ!?】これが、X-76の有人機・無人機イメージです（画像）同機は、ヘリコプターなどを製造しているアメリカの航空機メーカー、ベル・テキストロンによって製造が進められている機体で、DARPAと米特殊作戦軍（U.S. Special Operations Command）の共同