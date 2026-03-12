東日本大震災の翌日に発生し県内で最大震度6弱を観測した長野県北部地震から3月12日で15年です。大きな揺れに襲われ被害を受けた津南町上郷地区。災害に強い地域を目指しある取り組みが続けられています。まだ雪が残る津南町上郷地区。〈森口敬造さん〉「早朝の地震で信じられない。津波はないですけど家屋の倒壊は当然あるんだろうなとすごい恐怖感」住民の森口敬造さん。忘れることのできない15年前の記憶です。2011年3月12日明