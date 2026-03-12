「espoir（エスポア）」は、しっとりとしたツヤ感とナチュラルな発色で口元をピュアに彩るリップ『ベアグローリップバーム』を、2026年3月24日よりオフラインにて発売する。■ガラス玉のようなツヤとピュアな血色感するすると伸びるなめらかなテクスチャーが唇に広がり、シア脂などの保湿成分を配合。乾燥によるカサつきを防ぎながら、みずみずしくしっとりとした仕上がりへ導く。リップティントとバームの魅力を兼ね備えた処方で