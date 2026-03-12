カタール航空は、ドーハ発着の救援便の運航を3月16日まで継続する。カタール民間航空局から暫定的な許可を受けて運航する。ヨーロッパや中東、アジア、アフリカ路線が主な対象となる。日本路線は含まれていない。また、2月28日から3月22日までの搭乗分を対象に、変更や払い戻しの特別対応を実施する。定期便の運航は、カタール領空の閉鎖に伴い、一時的に停止されている。カタール民間航空局が領空の全面再開が発表し次第、運航を