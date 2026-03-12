ガソリン価格が上がる中で気をつけたいのが車の運転です。 【写真を見る】必見！ ガソリンを節約できる車の運転とは？ コツは「ふんわりアクセル」「一定の速度で」今こそエコドライブを！（山形） ちょっとしたコツでガソリンを節約できるポイントがあるんです。 山形市のＪＡＦ山形支部。ガソリン節約運転について後藤さんに話を聞きました。 ＪＡＦ認定セーフティアドバイザー後藤郁哉さん「最も燃料を消費す