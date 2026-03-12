8301人に喜びの春です。県内の公立高校で、合格発表が行われました。鹿児島市の学習塾では、合格した受験生が報告に訪れ、涙を流して先生と喜びを分かち合っていました。鹿児島市の学習塾「受験ラサール加治屋」です。毎年、多くの難関校合格者を輩出しています。午前11時。インターネットで合格者の番号が発表され、塾の先生たちは生徒の受験番号を確認していました。そして。(岡本善久アナウンサー)「午