指宿市の水迫畜産が別の牛肉を「黒毛和牛」として販売していた問題です。牛肉をふるさと納税の返礼品として扱っていた姶良市の湯元市長は12日の定例会見で「食の信頼を根底から覆す極めて深刻な問題」と述べ遺憾の意を示しました。（姶良市・湯元市長）「食の信頼を根底から覆す極めて深刻な内容」この問題は、指宿市の水迫畜産が「交雑種」または「ホルスタイン」の牛肉を「黒毛和牛」と表示して販売していたものです。また、