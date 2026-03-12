イラン情勢を巡る原油価格の高騰を受け、ガソリンスタンドでは1リットルあたり30円前後の大幅な値上げが始まっています。そうしたなか、高市首相は国の石油備蓄の放出や補助金の再開を打ち出しました。ガソリンの価格は今後どうなっていくのでしょうか。11日夜。鹿児島市のガソリンスタンドには値上げ前の〝駆け込み給油”とみられる車の列ができていました。12日、SNSには・・・。「鹿児島市内のガソリン…昨日に比べて