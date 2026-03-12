ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会で、2022年の北京大会に続く金メダル獲得に挑んだパラクロスカントリースキーの川除大輝。現地３月11日の男子10kmクラシカル（立位）では、表彰台にあと一歩及ばず４位という結果だったが、小柄な体を目いっぱい使って滑る姿は、見る者の心をつかんで離さなかった。パラリンピック金メダリストとしての真摯な思いは、30分あまりの滑走にしっかりと投影されていた。楽しみながら全