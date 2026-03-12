能登半島地震の爪痕を現地で目にし、被災者の話に耳を傾けることで「防災」について考えます。石川県と大手旅行会社が企画した、震災から学ぶ見学ツアーが11日から2日間の日程で始まりました。「防災と震災復興への道のりを学ぶツアー」は、能登の現状や復興の過程を学んでもらおうと、県と旅行会社・クラブツーリズムが企画したもので、能登空港に降り立った参加者38人はターミナルビルでまず震災学習を受けました。発災直後から