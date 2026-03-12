「フローズンラムネ＜コーラフロート＞」森永製菓は、「森永ラムネ」の味わいをイメージしたすっきり＆クリーミーなフローズンデザート「フローズンラムネ」のコーラ味「フローズンラムネ＜コーラフロート＞」を3月16日から全国のコンビニエンスストア先行で発売し、3月30日から全国の全ルートに拡大し販売する。また、「フローズンラムネ」も品質やパッケージを見直し、3月下旬からリニューアル発売する。「フローズンラムネ」「