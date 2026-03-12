なにわ男子の高橋恭平さんは3月11日、自身のInstagramを更新。俳優の野村康太さんと“おさんぽ”した時の写真を公開しました。【写真】高橋恭平＆野村康太の仲良しショット「恭平今日もカッコよくてだいすき」高橋さんは「康太とおさんぽ」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は野村さんとのツーショットで、2人の格好良さが際立っています。2、3枚目では高橋さんがかき氷を食べており、おちゃめな表情を見せています。仲の良さが伝