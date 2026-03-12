「アイスノン ひんやり氷結背中クーラー」白元アースは、「アイスノン」シリーズから、氷結ゲルで背中をしっかり冷やせる冷却商品「アイスノン ひんやり氷結背中クーラー」を3月23日から数量限定発売する。「アイスノン ひんやり氷結背中クーラー」は、冷凍庫で凍らせるとカチカチに固まる「氷結ゲル」を使用した、くり返し使えて背中をしっかり冷やせる冷却商品。専用カバーに氷結ゲルを入れて、そのまま背負う、またはリュックに