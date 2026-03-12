バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より「DX変身ベルト ヴラスタムギア ハイスペックベルト帯」(6,820円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「DX変身ベルト ヴラスタムギア ハイスペックベルト帯」(6,820円)「DX変身ベルト ヴラスタムギア ハイスペックベルト帯」は、別売りの「DX変身ベルトヴラスタムギア」にセットでき