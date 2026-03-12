侍ジャパンは１４日（日本時間１５日）、米国マイアミでベネズエラと準々決勝を戦うことが決まった。ベネズエラは２３年ＭＶＰのアクーニャ、首位打者３回のアラエス、メジャー通算３０３本塁打のペレスらが名を連ねる強力打線。侍ジャパンの投手陣がいかに最少失点でしのげるかが、勝敗のポイントとなりそうだ。先発するのは今大会のエース格で、抜群の安定感を誇る山本由伸。準々決勝は８０球の球数制限があるだけに、中盤