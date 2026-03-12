シンガー・ソングライターの石崎ひゅーい（42）が11日放送のフジテレビ系「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）にゲスト出演。スタッフにふるまう料理がオシャレすぎることを暴露された。「矢部浩之が最後にお話ししたい人」として石崎が登場。身近なスタッフから、石崎が「もっと愛されたい」「評価されたい」を思っていることが暴露された。スタッフから「料理が好きでみんなにふるまってくれるのはいいですが、出